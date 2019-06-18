شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» لنظرائه الأفارقة: وضع رؤية مشتركة للتنمية تعتمد على الشباب والمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، مجموعة من اللقاءات على هامش اجتماعات مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» بالقاهرة والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وعدد من الشركاء الدوليين.

أجرى «شعراوي» اجتماعين مع كل من وزراء التنمية المحلية واللامركزية في كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو والتي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، كما التقي شعراوي مع جان بيير مباسى، السكرتير العام منظمة المدن والحكومات الأفريقية.

وتناولت اللقاءات مناقشة التحديات والموضوعات المشتركة الخاصة بالمحليات وتبادل الآراء بهدف الوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأكد اللواء شعراوي، خلال اللقاءات، أهمية الاستفادة من الطاقات البشرية في القارة الأفريقية، خاصة طاقات الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية للقارة، لافتاً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتدريب المشترك وإطلاق الإبداع لأفكار الشباب والاستفادة من العقول الأفريقية المتميزة والحد من هجرتها للمساعدة في خلق مجتمعات اقتصادية قوية.

وأشار الوزير إلى ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة ودورها الهام في تحقيق طفرة استثمارية ضخمة، لافتاً إلى أهمية مدينة الأثاث بدمياط والتي تمثل كيانا اقتصاديا متكاملا يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الأفريقية.

ولفت الوزير إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الأفريقية تعتمد على الشباب والمرأة، مؤكداً تميز المرأة الأفريقية بقدرتها على مواجهة تحديات عديدة، منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

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وأكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة المصرية والأفريقية باعتبارها فاعلا أساسيا في صناعة مستقبلها، مشيراً إلى أنه تم تأسيس الفرع المصري لشبكة النساء المحليات، برئاسة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اهتداء بمبادئ الشبكة الأفريقية وستطرح الشبكة تصوراتها في مجالات مدن أفريقية بدون أطفال الشوارع وعدم العنف ضد المرأة ودعم المرأة الأفريقية اقتصادياً.

ونوه شعراوي بتطلع مصر أن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية خير مثال للتعاون بين جميع شعوب القارة الأفريقية، خاصة أن الرياضة هي إحدى الركائز الأساسية لتجميع الشعوب، مؤكداً أن الشباب الأفريقي هم أمل المستقبل والذين سيحققون استراتيجية أفريقيا 2063.

وأوضح أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي تم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات، منها مؤتمر الشباب واختيار أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي واستضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ واستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق الجمعة المقبل.

وأضاف أن مصر تدعم تطبيق اللامركزية، مؤكداً أننا بصدد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يركز على منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات المصرية، وأكد الوزير أنه سيتم تدريب العاملين في مجال المحليات والاستفادة من خبرات الدول المشابهة للنظام المحلي المصري.

وخلال لقاء اللواء شعراوى مع جان بيير مباسى، السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA، تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بافتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة غدا الأربعاء وخطة الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المقر رسمياً.

وأكد شعراوى أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفعالية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، ومن جانبه، أكد جان بيير، سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحورى في دعم التنمية بدول القارة الأفريقية، خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي، موضحا أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة في القارة الأفريقية بمشاركة مصر.

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الأفريقية المحلية وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في الانتهاء من مقر إقليم شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة.