شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: فصل الصيف يبدأ الجمعة المقبل.. والحرارة تصل إلى 46 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سيبدأ جغرافيا يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة شهور مقبلة، ويتزامن ذلك مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف «عبدالعال» في بيان له، عن حالة الطقس المتوقعة على مصر، أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل كافة أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار «عبدالعال» إلى أنه من المتوقع مع بدايات فصل الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف، فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

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محافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح البطولة الأفريقية وإقامة المباراة من 34 إلى 35 درجة مئوية، وتتراوح نسب الرطوبة من 50% إلى 60%.

ونصح الدكتور أحمد عبدالعال المواطنين باصطحاب غطاء واقي للرأس أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون: 24646721- 24834625