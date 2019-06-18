شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات أمنية وأقوال وارتكازات تزامنًا مع انطلاق «الأمم الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر.

وكثفت أجهزة الأمن، الثلاثاء، الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

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وفى إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمني في مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

ويوالى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات المرور الدائم على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين والضيوف بأجواء البطولة، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، للعمل على إظهار مصر بالصورة الحضارية المشرفة.