شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألماني يسلم ماسحات ضوئية بـ3 ملايين يورو لمطار القاهرة الدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، صباح الثلاثاء، اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي، لتسليم عدد 11 جهاز مسح ضوئي أمنى للأشخاص بقيمة ثلاثة ملايين يورو سيتم تركيبها بمبنى الركاب رقم 3 من طراز QPS 200، والتي أنتجتها الشركة الألمانية Rohde،Schwarz، لتحسين أمن المسافرين والعاملين في مطار القاهرة الدولى لتسريع الفحص الأمني للركاب.

وفى كلمة ألقاها اللواء أحمد جنينة في الاحتفالية التي أقيمت بمبنى الركاب 3 لهذه المناسبة، وبحضور ممثلين عن سلطات الطيران المدني وأجهزة الأمني، أثنى على التعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والألماني، والممتد عبر التاريخ، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات قوية، ومتشعبة، وأن السائحين الألمان يأتون في المرتبة الأولى من عدد السياح الذين يأتون لمصر في الفترة الأخيرة، وهذا إن دل فإنه يدل على دفء العلاقات بين الشعبين.

يذكر أنه يتم حاليا تدريب العاملين من خلال الجانب الألماني على استخدام هذه الأجهزة لمنحهم شهادة معتمدة بالتشغيل، كما أنه جار التعاقد على الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة من الجانب الألماني.

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​السفير الألماني يسلم ماسحات ضوئية بقيمة ثلاثة ملايين يورو لمطار القاهرة الدولي

من جانبه، أكد السفير لوي على الدعم الألماني المستمر لمصر، بما في ذلك في مجال الأمن، مشيرا أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية هي مثال آخر على الدعم الملموس الذي تقدمه ألمانيا لمصر في جميع المجالات.

أوضح أن لألمانيا ومصر مصلحة مشتركة في ضمان أمن السفر الجوي ومكافحة التهديدات الإرهابية من خلال أجهزة أمنية مزودة بمعدات جيدة وتعمل تحت حكم القانون.

​السفير الألماني يسلم ماسحات ضوئية بقيمة ثلاثة ملايين يورو لمطار القاهرة الدولي

يُعد تسليم الماسحات الضوئية الأمنية جزءًا من التعاون المصري الألماني في المجال الأمني، والذي يتم في إطار اتفاقية التعاون الأمني الألماني المصري لعام 2016 والحوار الألماني، المصري حول الهجرة.

سبق أن سلمت ألمانيا أجهزة التحقق من الوثائق ومعدات تقنية أخرى لدعم الجهود المصرية في مجال إدارة الحدود والأمن الجوي.