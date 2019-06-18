شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مستثمرين سعودي يزور مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إنه تم استقبال وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ظهر اليوم بمقر جهاز المدينة، وتم تقديم عرض كامل عن الإنجازات بالمدينة، والتي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وكذا تم مناقشة الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار بالمدينة، وعرض الخرائط الموضحة للاستثمار العقاري، والمساحات الاستثمارية، وخطة المدينة الاستثمارية، وذلك لفتح مجالات مختلفة لضخ الاستثمارات العقارية السعودية والمصرية في المدينة.

وأضاف رئيس جهاز المدينة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الزيارة هو عرض الفرص الاستثمارية على الوفد السعودي من المستثمرين العقاريين، حيث قام الوفد بجولة تفقدية علي الطبيعة بالمدينة.

وأعرب جميع الحاضرين عن انبهارهم لما شاهدوه من إنجازات على الواقع في وقت قياسي، ووفرة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، مشيراً إلى أن الوفد قام بالمرور على الممشى الشاطئ، وكذا تفقد الأبراج والكباري والبواغيز بالمدينة، والمرور بمنطقة «الداون تاون» والمنطقة الترفيهية.