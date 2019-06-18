شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب رئيس «النواب» لإنشاء صندوق المعاش التكميلي لأعضاء النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من أجل تحسين أحوال معاشات الأطباء، بالموافقة على إنشاء صندوق المعاش التكميلي للأطباء.

وأوضحت النقابة في بيان، الثلاثاء، أن «متوسط معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلي للأطباء».

Advertisements

وأشارت النقابة إلى أن «موارد هذا المعاش التكميلي ستتكون من اشتراك الطبيب 3%، من كل المستحقات الحالية، هذا بالإضافة إلى 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشآت الطبية، «بعد خصم قيمة المستلزمات» بالإضافة إلى 25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة، و25 % من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء».

وتابعت: «هذا بالإضافة إلى ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية، والتبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وحصيلة استثمارات، وعوائد البنوك، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق».

يذكر أن فئات أخرى من العاملين للدولة يتمتعون بنظم صناديق خاصة لمعاشات إضافية تعطى لهم دعما للدخل في هذه المرحلة العمرية التي لها احتياجات خاصة.