شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى كوت ديفوار بدءًا من الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بداية من صباح الخميس المقبل، تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار، ضمن الخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني للتوسع في القارة الأفريقية.

وتأمل الشركة تحقيق التكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوي، الذي يُعتبر بمثابة البوابة الشمالية لقارة أفريقيا.

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وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تؤكد استمرارها في تطوير شبكة خطوطها، لاسيما في القارة السمراء من خلال إضافة المزيد من النقاط الجديدة والمزيد من الترددات إلى العديد من النقاط بالقارة بما يسمح لنا بإضافة ميزة تنافسية جديدة للشركة.

وأضاف أن الإعلان عن تشغيل رحلات أبيدجان جاء تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لبطولة الأمم الأفريقية «مصر 2019» بصفتها ناقل رسمي للبطولة، يعمل على نقل الأبطال والمشجعين إلى وجهتهم المنتظرة في مصر.

وقال الطيار حسن أشرف الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا بالربط مع أكرا أيام الثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتباراً من يوم 20 يونيو المقبل بطراز البوينج B737-800، والذي يوفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال ومقاعد أكثر اتساعًا بالدرجة السياحية.

يشار إلى أنه يُمكن للعملاء البدء في حجز تذاكرهم إلى أبيدجان اعتبارًا من اليوم عبر وسائل الحجز المختلفة egyptair.com أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لدى الشركة.