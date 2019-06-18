شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الإرادة السياسية ووعي الأسرة أهم عناصر نجاح مواجهة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «السكان وتحديات التنمية المستدامة»، لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان.

وقالت غادة والي إن كل برامج وزارة التضامن الاجتماعي تدور حول مواجهة القضية السكانية وآثارها وهذا ليس صدفة، مشيرة إلى أن برامج الوزارة في صلب تكوينها وفلسفتها تهتم بالتعامل مع الفقر، والقضية السكانية هي مكون رئيسي من مكونات الفقر.

ولفتت «والي» إلى أن القضية السكانية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود والعمل بشكل جماعي من خلال إتاحة الخدمات ونشر الوعي ومناقشة قضايا السكان والتعامل معها، ودفع المرأة للعمل، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة في القرى والمحافظات، مشيرة إلى أن كل الوزارات معنية بالقضية السكانية على قدم المساواة، وهي قضية وطن ووجود وتحتاج عزيمة وصبر وإصرار وطريق طويل، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية تدعم كل هذه الأفكار والمبادرات وتقدم كافة سبل النجاح وأن الحكومة المصرية تعمل معًا من أجل مواجهة الزيادة السكانية.

وأشادت «والي» بدور وزارة الصحة وممثليها في اللجان التنفيذية في مشروع «2 كفاية».

وانتقلت «والي» للحديث عن برنامج 2 كفاية، قائلة إن البرنامج يطبق فيه ما عُهد إلى الوزارة في الاستراتيجية القومية للسكان، والتي أطلقها مجلس الوزراء، وهي القضية الأهم بين كل القضايا التي تشغلنا في الوزارة، مشيرة إلى أن البرنامج لا يتعامل مع هذه القضية على أنها قضية صحية لكن كقضية ثقافية اجتماعية دينية، حيث قامت الوزارة بعمل مسح لمعرفة أسباب الإنجاب، وهي أسباب تتصل بالوعي والثقافة والمجتمع والظروف الاقتصادية، وجزء منها يتصل بالإتاحة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تعمل مع 100 جمعية أهلية في عيادات تنظيم الأسرة ووفرت حزمة متنوعة من الوسائل وطورت البنية التحتية وأجهزة السونار والكشف المطلوبة بالمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة.

وأكدت «والي» أن الوزارة تعاقدت مع سيدات طبيبات من وزارة الصحة للتواجد في العيادات في الصعيد، لحل مشكلة عدم وجود سيدات يقدمن هذه الخدمة، وهو ما كان يؤثر على قرار السيدات بالذهاب إلى العيادات، مشيرة إلى أن 17 ألف سيدة ترددوا على العيادات منذ بدء البرنامج و61% منهن استخدمن وسائل المنع المختلفة.

وعن الشق التوعوي للبرنامج، قالت «والي» إن البرنامج يقيم 408 ندوة كل شهر موجهة للأسر المصرية في المحافظات الأعلى من حيث الكثافة السكانية، و350 ألف حملة طرق أبواب شهرية، ودربت الوزارة 200 رائدة ريفية و2000 مثقفة صحية ندربها لتقوم بزيارة السيدات والاستماع لمشكلاتها والتوضيح لها أن أحد أهم الأسباب هذه المشكلات هي الزيادة السكانية.

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وأشارت «والي» إلى أن البرنامج يستخدم الفن لأنه عنصر مهم في تشكيل وعي المجتمع؛ حيث أقامت الوزارة 20 مسرحية في 10 محافظات تم تنفيذها في الشارع، يتجمع فيه الأهالي في الشارع وتقدم المسرحية الرسائل بشكل بسيط وخفيف وبلهجة الأسرة المصرية، وحضر العروض 6500 شخص في 10 محافظات.

وقالت «والي» إن برنامج 2 كفاية يستهدف 10 محافظات، واختيارها ليس صدفة؛ حيث إنها أعلى المحافظات في نسب الخصوبة وفي نسب الزيادة السكانية وهي نفسها أفقر المحافظات وهناك ارتباط وثيق بين الفقر والزيادة السكانية، مؤكدة أن القضية تحتاج دعاة وواعظون وواعظات يتحدثوا مع الناس عن ضرورة تنظيم الأسرة، لأن الناس يسمعون كلام رجال الدين.

وقال هشام مخلوف، رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، إن المشكلة السكانية تحتاج إلى أفكار جديدة ذات فائدة لحل المشكلة حتى لا تتفاقم لأزمة، لافتًا إلى أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون نسمة، مناشدًا متخذي القرار لمواجهة المشكلة بتوفير امكانيات لحل المشكلة من خلال إطلاق مبادرة من كل وزارة وتنسيق العمل بينهم.

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك علاقة وطيدة بين الجهاز والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من خلال تبادل الرؤى ومواجهة القضايا المختلفة، لافتًا إلى أن الوقت الحالي تمر مصر بأهم مرحلة من مراحل التطوير التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف.

وأضاف «بركات» أن المشكلة السكانية إذا استمرت بهذا الوضع بزيادة ارتفاع معدل النمو السكاني سيؤدي إلى تراجع الرؤية وتراجع الخصائص السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، إلى جانب الآثار السلبية، ولن تجدي المشروعات الاقتصادية نفعًا لوجود عدم توازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن المادة 20 في دستور 2014 الخاصة بالسكان ناقشت عدم توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المهة صعبة والتحدي كبير لتحديد رؤية جديدة، لافتًا إلى أن المشكلة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجمعيات الأهلية.

وأكدت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للمركز تحت عنوان «السكان وتحديات التنمية المستدامة» لمناقشة أهم القضايا المستمرة على الساحة ويثار حولها الكثير من الجدل حول مدى نعمتها أو نقمتها وهي مشكلة الزيادة السكانية، حيث إنها تستحق الدراسة من كافة جوانبها، لذلك اختار المركز بدراسة كافة ظواهر المجتمع المصري من خلال مؤتمر هذا العام عن المشكلة السكانية، والتحديات التي تقف في سبيل تنمية مستدامة نتيجة للزيادة السكانية، التي قد تلتهم كل خطوة للتنمية.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن قضية السكان شغلت حيزًا كبيرًا على مر التاريخ الافتائي، مشيرًا إلى أن المشكلة في تصور البعض لها بعد ديني، وتم إعداد كتاب لتوضيح أن الدين ليس جزء من المشكلة وليس له علاقة بالشبهات التي يثيرها البعض ويعد ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن «2 كفاية» وطباعة 1500 نسخة من الكتاب ويجيب على الشواهد الدينية.

وطالب «علام»، في كلمته بضرورة إجراء دراسة لتحديد النتائج المبدأية لمشروع 2 كفاية، وهل هناك تقدم لها أم لا، لافتًا إلى أنه في حال التقدم يجب العمل على تكثيف الحملات وتعميمها على مختلف محافظات الجمهورية، وفي حال رصد عوائق يتم العمل على حل العوائق حيث يجب ان يكون هناك توازن بين النمو السكانى الإقتصادى

غادة والي تفتتح مؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"

غادة والي تفتتح مؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"

غادة والي تفتتح مؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"