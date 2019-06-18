شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستقبل نظيره الياباني ويستعرضان زيادة أوجه التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية، الفريق أول كوجى يامازاكى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكرى في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصرى اليابانى.

Advertisements

وأكد «يامازاكى» أهمية التعاون العسكرى مع مصر لما لها من ثقل استراتيجى في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأعرب عن عميق تقديره وبالغ ثقته في القوات المسلحة المصرية، التي كان لها دور عظيم في تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، ما دعا الحكومة اليابانية إلى المشاركة في القوة متعددة الجنسيات.

وأكد «فريد» عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليابانى بالقاهرة.