شكرا لقرائتكم خبر عن «الطعمية» في مواجهة الجميع: المصريون هم الأصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم العربي في 18 يونيو باليوم العالمي للفلافل «الطعمية» واحتفل محرك البحث جوجل بهذا اليوم ومع اختلاف اشكال تقديمها يبقي الجدل قائم «هي الفلافل مصرية ولا سورية ولا فلسطينية الأصل ولا إسرائيلية».

منذ فترة ليست بالبعيدة خرجت إسرائيل لتشير أن الفلافل من اختراعها وهي من قدمتها للعالم حينها خرج باسم الجيش الإسرائيلي «أفيخاى أدرعى» ليؤكد أن الفلافل هي الطعام الوطني هناك وذلك اثناء الاحتفال باليوم العالمي ومبررين حجتهم بأن اليهود الأوائل في مصر هم من كانوا يعدوها ويتناولونها.

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وعبر البحث، تبين أن أصول الطعمية غير معروفة ولكن يرجح أنها ذات أصول مصرية، وخاصة عند الأقباط فعلى الرغم من وجودها حاليا في العديد من البلدان إلا أن التقارير تؤكد نشأتها في مصر، فقد تم طهيها على يد الأقباط أثناء فترة الصيام لعدم تناوله اللحوم لذلك ابتكروها من الحبوب.

وفي راوية آخري، فالصور الأولى للطعمية ظهرت على نقوش مقابر وادي الملوك بمصر القديمة وكذلك طريقة دش الفول وإضافة الخضروات له، وطريقة تحمير أقراص الطعمية.

في المقابل، يؤكد السوريون أنهم أصحاب الفضل في تقديم الفلافل للعالم وإنها تقدم من الحمص وليس الفول بينما يعتبر الفلسطينيون أنها أكلة فلسطينية تقلى في زيت الزيتون، وكذلك اليمن والعراق، مؤكدين أن الفلافل نشأت في أرضهما.