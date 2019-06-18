الصيف يبدأ الجمعة والحرارة تصل 46.. الأرصاد تصدر بيانا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسمياً الجمعة المقبل الموافق الـ 21 من يونيو الجاري، على أن يستمر لـ 3 أشهر مقبلة.

وأضاف عبدالعال - في نص البيان الصادر عن الهيئة- أن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل كافة أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة ، فضلًا عن ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن ان تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة - أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:

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- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ 32 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 31 لـ 32 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ 39 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ 43.

- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ 46.