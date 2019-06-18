مستندات.. ننشر آليات تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: أصدرت وزارة التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، بشان إجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. ونص القرار على: بالإشارة إلى القرارات الوزارية أرقام 229 لسنة 2016، بشان دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني، و253 لسنة 2017 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، و291 لسنة 2017، بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة، و20 لسنة 2019 بشان فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة، وفي ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يتعين على جميع الجهات المعنية بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة والمديريات التعليمية الالتزام بما يلي: Advertisements

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