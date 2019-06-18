زين: أثق في مساندة المصريين للقنوات الوطنية ومشاهدة أمم أفريقيا على "تايم سبورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، إنه في إطار المتابعة المستمرة للاستعدادات الخاصة بالتغطية الإعلامية لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، أجرى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعات مكثفة مع قطاعات الوطنية للإعلام المعنية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لقيام قناة تايم سبورت ببث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية وجاهزية البرامج وأطقم عمل القناة.

وأضاف البيان، أن زين بحث أيضا الترتيبات النهائية للتغطية الإعلامية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بالتغطية من سيارات البث المباشر والكاميرات وأطقم وفرق عمل التغطية من كافة التخصصات.

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كما أجرى حسين زين عدة لقاءات وجولات لتفقد أعمال التحديث ورفع الكفاءة لمراكز إرسال البث الأرضي المنتشرة بمحافظات الجمهورية للتأكد من تقوية البث لنقل صورة عالية الجودة للمواطن المصري على قناة تايم سبورت بتردد UHF 32 وتردد UHF 9.

وأشاد حسين زين بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسئولة عن تطوير وتحديث مراكز الارسال، وموجهاً بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح التغطية والنقل المباشر لامتاع جماهير كرة القدم، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية.

كما أعرب عن ثقته في أن المواطن المصري سيساند قنواته الوطنية من خلال متابعته لها وجعلها قنواته المفضلة في مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتمنيا مشاهدة ممتعة لهم والتوفيق للمنتخب المصري الوطني في مشواره للفوز بالبطولة.