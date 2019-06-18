الخميس.. يوم ثقافي دولي بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
يفتتح وزير الآثار، يومًا ثقافيًا دوليًا بالمتحف المصري بالتحرير، الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة، "المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار.
كما يفتتح معرضًا أثريًا مؤقتًا بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تحت عنوان "الرياضة عبر العصور".
وحسب بيان، اليوم، يقام الاحتفال بيوم الطفل الأفريقي، وزيارة معرض "المبتكرون الأوائل" الذي يجسد رؤى دنماركية حديثة لصناعة الأثاث المستوحاة من الحضارة الفرعونية في البازار الخاص بالمتحف.
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