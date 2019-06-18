إيتو ودروجبا وإخراج عالمي.. ننشر استعدادات "تايم سبورتس" لـ"كان 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تجرى استعدادات على قدم وساق على المستوى الإعلامي، لإخراج بطولة أمم أفريقيا بالشكل الأمثل فيما يخص مسألة التصوير والإخراج للمباريات، وبثها على التليفزيون من خلال قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

وعلى صعيد استعدادات القناة المصرية الحاصلة على حقوق بث البطولة أرضيًا وهي قناة تايم سبورتس، أعلنت القناة تعاقدها مع النجمين الكبيرين؛ الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق والإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق، فيما علم الخليج 365 أن القناة اتفقت أيضًا مع هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون في أمم أفريقيا 2017 ونجم المقاولون السابق الغاني عبد الرزاق كريم والمدير الفني السابق لأوغندا ميتشو، للانضمام لفريق التحليل، بجانب نخبة من المحللين المصريين.

وكشف مصدر بالقناة لمصراوي، أن القناة تدرس حاليًا إطلاق قناتين صوتيتين أثناء بث البطولة، بحيث يمكن لكل مواطن أن يشاهد المباراة بالمعلق الذي يروق له، ويعلق اثنان على كل مباراة في البطولة، الأمر الذي مازالت تدرسه القناة حاليًا لتطبيقه بدءًا من الجمعة المقبل مع انطلاقة البطولة.

وطرحت إحدى الشركات الأسبوع الماضي، أجهزة البث الرقمي التي من المقرر أن تساهم في تحسين جودة البث لقناة تايم سبورتس خلال البطولة، وذلك بأسعار 399 جنيه للداخلي و699 جنيه للخارجي، وذلك في مراكز التوزيع المعتمدة، فيما قدمت قناة تايم ميزة لأصحاب المقاهي أعلن عنها الإعلامي أحمد شوبير، من خلال توصيل وتركيب الأجهزة مجانًا للمقاهي التي تطلبها عبر صفحة القناة على فيسبوك.

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وعلى صعيد بث البطولة، كشف مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، عن وصول 6 سيارات بث أجنبية من إسبانيا والبرتغال، مزودة بتقنية (4k) وهي اختصار لنوع من أنواع دقة العرض الجديدة وهي امتداد تطويري لأعلى كثافة موجودة حاليًا في تقنية (full HD)، وهي مضاعفة للمعيار 1080، بحيث يتم تخصيص سيارة لكل ملعب من الملاعب الست التي تقام عليها البطولة، لافتًا إلى أن فريق الإخراج يقوده المخرجان الكبيران الفرنسي فرانسوا والبرتغالي خوان.

وأشار المصدر إلى الاستقرار على أن يكون المخرج الكبير "فرانسوا" – أحد أهم المخرجين الفرنسين المتخصصين في تصوير مباريات كرة القدم- بإخراج مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الافريقية بطاقم تصوير وهندسة كاملين تابعين له، بالإضافة إلى مباراتي وحفليّ الافتتاح والختام، على أن يكون المخرج البرتغالي خوان الذي أخرج بطولة الأمم الأفريقية في 2006، بإخراج باقي مباريات البطولة في الملاعب الخمسة التي ستقام بها بجوار ستاد القاهرة.

وتابع المصدر، أنه جرى الاتفاق على قيام 12 طاقم يضم مخرجين ومساعدي إخراج ومصورين وفننين أجانب للعمل بجوار فرانسوا وخوان في المباريات لتظهر بأفضل شكل ممكن مع وجود 25 كاميرا في كل سيارة بالإضافة إلى أحدث الأجهزة لإعادات خاصة (السلوموشين).

وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجّه بتركيب شبكات تقوية للبث بمختلف محافظات مصر، لتتمكن قناة تايم سبورتس من الوصول لكل ربوع مصر، كما زار بنفسه آخر الاستعدادات في محافظة جنوب سيناء منذ يومين.​