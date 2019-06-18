لتقديم شهادة وفاة "مرسي".. تأجيل محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، لـ٢٩ يونيو.

وجاء قرار التأجيل؛ لتعذر حضور المتهمين، لدواعي أمنية، وتقديم شهادة رسمية بوفاة محمد مرسي العياط.

وأفاد يحيى عمر مروان، ممثل النيابة العامة، خلال نظر الجلسة، بوفاة "مرسي"، وأثبت رئيس المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

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وكانت محكمة النقض فى وقت سابق، قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق المتهمين، وقررت إعادة المحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.