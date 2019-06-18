"سقف المطعم وقع عليه" .. الحماية المدنية تنقذ عامل من تحت الأنقاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من خلال سرعة الانتقال والاستجابة الفورية لبلاغ انهيار سقف مطاعم كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية في إنقاذ أحد العاملين بالمطعم من تحت الأنقاض عقب انهيار سقف المطعم عليه. وتم نقل العامل للمستشفى لتلقى العلاج. يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاستجابة السريعة والتعامل الجاد والفوري مع كافة البلاغات، خاصة البلاغات ذات الطابع الإنساني والتي تتعلق بأرواح المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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