"قضايا الدولة" ببورسعيد تحصل على 2.4 مليون جنيه في 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
صرح المسشتار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن قسم التنفيذ بفرع بورسعيد أول، حصل على مبلغ 2 مليون و444 ألف و844 جنيهًا، خلال 3 أشهر؛ من شهر أبريل حتى شهر يونيو 2019.
جاء ذلك في إطار حرص "قضايا الدولة" برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في تلك الدعاوى.
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