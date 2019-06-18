لتأمين الأمم الإفريقية ومساعدة الضيوف.. انتشار أمني مُكثف بكافة المنشآت الهامة والحيوية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، من خلال تعيين الإرتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والإستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الإرتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف .

وفى إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمني في مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

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ويوالى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات المرور الدائم على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين والضيوف بأجواء البطولة، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، للعمل على إظهار مصر بالصورة الحضارية المشرفة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، باستمرار الانتشار الأمني المُكثف لرجال الشرطة بكافة المنشآت الهامة والحيوية، لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.