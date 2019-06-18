محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات، حملاتها الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن (الإسكندرية، الشرقية) عن ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرتي قسمي شرطة (ثان العامرية-برج العرب) بمحافظة الإسكندرية– سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات"، وبحوزتهم (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام-7500 قرص لعقار التامول المخدر-3 هواتف محمول– مبلغ مالي).
كما نجحت الحملات في ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة (أول العاشر) بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام–هاتف محمول – مبلغ مالي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة أمنية .. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 30 طربة حشيش و7500 قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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