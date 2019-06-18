ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، 4 عناصر إجرامية (سبق اتهام أحدهم في جناية مخدرات ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة)، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وعثُر بحوزتهم على (بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، و6طلقات خرطوش، كميه من مخدر الهيروين وزنت 180 جرام، مبلغ مالي 4000 جنيه). بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالي من حصيلة البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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