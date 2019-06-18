هربت من أمها وادعت اختطافها .. الأمن يكشف تفاصيل اختفاء فتاة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف لغز اختفاء فتاة، وتبين أنها تركت المنزل بسبب سوء معاملة والدتها واعتدائها عليها بالضرب، وأقامت لدى طالب بمنطقة شبرا، واتصلت بوالدها أبلغته باختطافها.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من أحد الأشخاص باختطاف كريمته حال تواجدها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.

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بالانتقال والفحص، تم التقابل مع المُبلغ (نجار- مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله، قرر تلقيه اتصالا هاتفيا من كريمته (16 سنة- طالبة)، ومقيمة صحبة والدتها بدائرة القسم أبلغته خلاله باختطافها، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا آخر من هاتف المتغيبة أخبره خلاله المتصل بأن كريمته بصحبته.

بإجراء التحريات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، وأمكن التوصل إلى أن المتغيبة صحبة (طالب – 19 سنة- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما قرر الأخير بقيام المتغيبة بترك مسكن والدتها لسوء معاملتها لها وتعديها عليها الدائم بالسب والضرب وطلبها من والدها اصطحابها أكثر من مرة للإقامة صحبته، فاختمرت في ذهنهما فكرة الادعاء بخطفها لإجبار والدها على الحضور والإقامة صحبته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.