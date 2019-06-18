أخبار مصر | بـ"40 مليون جنيه".. رئيس "صناعة النواب" يشيد بإحباط تهريب مستحضرات تجميل مجهولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"40 مليون جنيه".. رئيس "صناعة النواب" يشيد بإحباط تهريب مستحضرات تجميل مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، في إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه.

وأكد "عامر" أنه كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، تفيذ قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "كبريتات صوديوم" داخل حاويات، وتحوى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد، وذلك بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة للبلاد.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 4000 كرتونة بداخلها 4 ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال، مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة.

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