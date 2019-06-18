أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة حول تنمية الثروة السمكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة حول تنمية الثروة السمكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة لتنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر، بعد تراجع معدلات إنتاجها بشكل مخيف.

وقال "أبو خليل"، إن نشاط صيد الأسماك بمحافظة البحر الأحمر يعد من أهم الأنشطة التي كان لها الفضل الأول في نشأة معظم مدن المحافظة قبل أن يبدأ التدفق البترولي بمدينة رأس غارب والسياحي بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم.

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة تعرضت الثروة السمكية بنطاق المحافظة لعملية تجريف للزريعة وعمليات صيد جائر أدت إلى تراجع ما تحتويه بعض المصايد الموجودة بالمنطقة من أسماك بشكل ملحوظ".

وتابع عضو مجلس النواب: "تنبهت الأجهزة المختصة إلى خطورة أعمال التجريف والصيد الجائر، فبدأت في منع الصيد لبضعة أشهر آخرها المنع الأخير الذي استمر لمدة سبعة أشهر تقريبا وهي أطول فترة منع مرت على الصيادين، من أجل أن تستعيد الثروة السمكية معدلات كفاءتها وإنتاجها من جديد"، وأكد ضرورة الاهتمام بتعزيز الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، بما يعود بزيادة في معدلات إنتاجها، الأمر الذي يتطلب وضع خطة مدروسة، لاسيما أن البحر الأحمر من البحار الغنية سمكيًا على مستوى مياه مصر الإقليمية.