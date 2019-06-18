أخبار مصر | فرج عامر: جولة "السيسي" لرومانيا تشهد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: جولة "السيسي" لرومانيا تشهد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية والتى تشمل كلًا من بيلاروسيا ورومانيا، ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها حيث يلتقي السيسي نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما يتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، إضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وعن التعاون الاقتصادى بين مصر ورمانيا، قال "عامر"، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ خلال الفترة من شهر يناير حتى نوفمبر من 2017 بلغ 617 مليون دولار وأن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 124.3 مليون دولار مقابل 100.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضح فرج عامر أن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الروماني تتمثل في الأسمدة، والأدوية، والاسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات من لدائن وبلاستيك، والحاصلات الزراعية مشيرا الى أن الاستثمارات الرومانية في مصر بلغت نحو 18.3 مليون دولار أمريكي في 60 مشروعًا استثماريًا في القطاعات الخدمية والصناعية ونظم المعلومات والاتصالات.