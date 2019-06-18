أخبار مصر | فرج عامر: جولة "السيسي" لرومانيا تشهد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: جولة "السيسي" لرومانيا تشهد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعن التعاون الاقتصادى بين مصر ورمانيا، قال "عامر"، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ خلال الفترة من شهر يناير حتى نوفمبر من 2017 بلغ 617 مليون دولار وأن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 124.3 مليون دولار مقابل 100.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأوضح فرج عامر أن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الروماني تتمثل في الأسمدة، والأدوية، والاسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات من لدائن وبلاستيك، والحاصلات الزراعية مشيرا الى أن الاستثمارات الرومانية في مصر بلغت نحو 18.3 مليون دولار أمريكي في 60 مشروعًا استثماريًا في القطاعات الخدمية والصناعية ونظم المعلومات والاتصالات.