أخبار مصر | "اقتصادية الوفد": زيارة السيسي لبيلاروسيا تأتي في توقيت شديد الأهمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية الوفد": زيارة السيسي لبيلاروسيا تأتي في توقيت شديد الأهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا تأتي في توقيت شديد الأهمية.

وأضاف قنديل، أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد منذ عام 2016 إلى الضعفين وصولا إلى 108 ملايين دولار، مشيرا إلى أن التجارة البينية في عام 2019 قد سجلت نموا يقدر بـ40 %، مما يخدم الإقتصاد المصري، مُؤكدًا أن توقيع عدد من الاتفاقيات في المجالات سواء الصناعية أو الاقتصادية أو التجارية سيساهم في توطيد العلاقات بين البلدين، حيث تعد دولة بيلاروسيا من الدول الصناعية الكبيرة، ومن أغنى الدول في رابطة الدول المستقلة، ولها مميزات كثيرة في الصناعات الثقيلة والجرارات والمحركات.

جدير بالذكر أن عدد الشركات البيلاروسية وصل إلى 27 شركة تعمل في السوق المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن بيلاروسيا عضو رئيسي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يُسهل فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وبقية الدول أعضاء الاتحاد، وأيضا روسيا لطبيعة تلك المجموعة المكونة من جمهوريات سوفيتية سابقة تعتمد عليها اقتصاديا وفي سياساتها الخارجية.