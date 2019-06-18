أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الحوادث المُتكررة على طريق السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الحوادث المُتكررة على طريق السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن الحوادث المتكررة على طريق السويس.

وقالت آمال، إن طريق السويس أصبح طريقا للموت، ويحصد آلاف الأرواح، بشكل سنوي، مُضيفة أن الإهمال الشديد والتدهور الكبير فى حالة الطرق جعل منه منطقة لتكرار حوادث المرور بشكل شبه يومي مما جعل الأهالي يطلقون عليه "طريق الموت" وخاصة وأن نصف الطريق يقع حوله عدد من قرى ومساكن للأهالي وذلك على طول الطريق الذي يبلغ نحو 90‏ كيلو مترا.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذا الطريق سقط من خطة تطوير الطرق بين المحافظات، حيث لم يطله التطوير منذ سنوات، فعدم رصفه منذ فترة طويلة، أدى إلى تآكل في طبقات الأسفلت العليا ونتج عنها نتوءات وعوائق أسفلتية ومطبات هوائية بطول الطريق أدت إلى تأكله مما يشكل خطورة على حياة المتنقلين عليه وتكرار حالات الحوادث التي تؤدى إلى كثرة الوفيات، ولفتت إلى أن الطريق يشهد حوادث كثيرة يكون أكثرها بسبب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الخام والمنتجات والمواد البترولية والبتروكيماوية من وإلى المصانع المتواجدة بين المحافظتين لوجود مناطق صناعية فيهما، مما يضاعف من حجم خطورة الحوادث التي تقع على الطريق بأكمله وليس جزءا منه.

كما أكدت، أن الحكومة أعلنت فى أكثر من مناسبة أن هناك اعتمادات مالية كبيرة لإعادة رصف ورفع كفاءة وتطوير طريق السويس إلا انه ذلك لم يحدث إلى الآن.