أخبار مصر | الإعجاز العلمي بـ"البحوث الإسلامية" تكرم الفائزين في مسابقة "تنظيم حقوق المرأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعجاز العلمي بـ"البحوث الإسلامية" تكرم الفائزين في مسابقة "تنظيم حقوق المرأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية حفلا اليوم لتوزيع جوائز المسابقة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي عقدتها اللجنة في وقت سابق في تنظيم حقوق المرأة.

حضر الحفل الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحسن كمال القصبي مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحوث العلمية واللجان، ورفعت السيد العوضي مقرر اللجنة، والمستشار سعيد عبد الوهاب الزهوي المقرر المناوب.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين: د.أحمد صابر أحمد جاب الله، أحمد محمد عكاشة متولي كريم، حمدي عبد العزيز، محمود كريم السعداوي ، وفاء مفتاح، أمل بنت سليمان الغنيم، أحمد عبد العاطي محمد متولي دهشان، محمد محروس محمد محمود، أحمد شعبان شحاتة محمد، هالة قرني محمد عبد الرحمن، طارق السيد عبد الباقي جاد، صبري عادل إبراهيم إبراهيم العوضي.