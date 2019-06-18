أخبار مصر | علاء عابد من البرلمان العربي: الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد من البرلمان العربي: الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي، إن الحق في الحياه هو أسمى حقوق الانسان، متسائلا: "ما ذنب من يلقون حتفهم بسب القتل علي أيدي الإرهابيين أو القتل والاغتصاب أو القتل والسرقة بالإكراه أو الخطف.

وأضاف "عابد"، في كلمته أمام ندوة البرلمان العربى بعنوان "عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها"، أن كل هذه الجرائم بشعة تستوجب تطبيق عقوبة الإعدام ومع ذلك فنص المادة ٣٨١ من قانون الاجراءات الجنائية ونص الماده ١٣ من قانون العقوبات نص ضمانات واضحة وحاسمة لتطبيق هذه العقوبه منها اجماع الآراء لقضاه التحقيق وحق توكيل محامي للمتهم لتحقيق دفاعه ثم حقه في الاستئناف وحقه في النقض فأذا انتهت المحكمة للإدانه تعرض القضية علي فضيلة مفتى الديار المصرية لابداء رأيه ثم تعود القضيه للمحكمة مره أخرى لإصدار الحكم ولا ينفذ الحكم إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، مُؤكدًا أن لرئيس الدولة طبقًا للدستور الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا أراد وكل هذه ضمانات وفِي النهاية يجب أن يكون لنا ردعًا عامًا وردعًا خاصا حتى لا يتحول المجتمع إلى غابة.

كما أكد النائب البرلماني، أن القوانين هي التي تنظم حياتنا والتزامنا بها هو واجب علينا ومن هنا أجد لزاما على أن مصر تلتزم التزاما كاملا بنصوص الدستور والقوانين التى تتفق اتفاقا كاملا بما جاء فى الشريعة الإسلامية.