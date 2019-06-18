أخبار مصر | استعدادات مديرية الصحة بالجيزة لكأس الأمم الأفريقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات مديرية الصحة بالجيزة لكأس الأمم الأفريقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالجيزة، بقيادة الدكتورة نبيلة عبد الحليم، مدير الإدارة، بحملة تمشيط لناقلات الامراض ومكافحة الحشرات في المناطق السياحية والمنشآت الصحية وأماكن تسكين الوفود المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية على مستوى محافظة الجيزة، حيث بدأ التمشيط من منطقة مستشفى حميات إمبابة ثم اتجه فريق التمشيط لمنطقة الهرم حيث تم تنشيط منطقة الصوت والضوء ومناطق نزلة السمان وسقارة.

جاء ذلك في اطار استعدادات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لفعاليات كأس الامم الافريقية المزمع عقدها اعتبارا من 216، تحت اشراف الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة.