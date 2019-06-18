أخبار مصر | مطار القاهرة يتسلم أجهزة ماسح ضوئي ألمانية في إطار التعاون مع برلين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار القاهرة يتسلم أجهزة ماسح ضوئي ألمانية في إطار التعاون مع برلين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، صباح اليوم، السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي؛ لتسليم عدد 11 جهاز ماسح ضوئي أمني للأشخاص بمبنى الركاب رقم 3 من طراز QPS 200 والتي أنتجتها الشركة الألمانية Rohde & Schwarz؛ لتحسين أمن المسافرين والعاملين في مطار القاهرة الدولي لتسريع الفحص الأمني للركاب.

وفى كلمة ألقاها اللواء أحمد جنينة، في الاحتفالية التي أقيمت بمبنى الركاب 3 لهذه المناسبة، أثنى على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والألماني، كما أكد السفير الألماني، في كلمته الدعم الألماني المستمر لمصر في مجالات متعدده بما في ذلك المجال الأمني، مشيرًا إلى أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية هي مثال آخر على التعاون الملموس بين المانيا ومصر في العديد من المجالات.

يذكر أنه يتم حاليا تدريب العاملين من خلال الجانب الألماني على استخدام الأجهزة لمنحهم شهادة معتمدة بالتشغيل، كما أنه جارٍ التعاقد على الصيانه وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة من الجانب الألماني.