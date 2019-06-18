أخبار مصر | بدء عملية التوثيق الأثري لـ"محلج الأقطان" بالقناطر الخيرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء عملية التوثيق الأثري لـ"محلج الأقطان" بالقناطر الخيرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد شعبان معاون وزير الآثار للخدمات الرقمية والمشرف علي الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية،إنه استمرارًا لخطة وزارة الآثار لتسجيل وتوثيق كافة البيانات والمواقع الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، فقد بدأت عملية تدقيق احداثيات الموقع الأثري المعروف بمحلج الأقطان بالقناطر الخيرية.

وتابع شعبان أن لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية قامت بزيارة ميدانية إلى محلج الأقطان في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية للبدء في التوثيق .

وتتم عملية التوثيق بالتعاون مع مسئولي المساحة والأملاك التابع لقطاع الآثار الأسلامية والقبطية ومفتشي منطقة آثار القناطر.

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وأشار إلى أن اعمال اللجنة شملت تجميع ومراجعة وتدقيق البيانات الأثرية الخاصة بالموقع الأثري، وتدقيق إحداثياته، وتوثيق الوضع الراهن له باستخدام التصوير الأثري.

وأشارت فايزه أحمد رئيس قسم البحوث الأثرية الاسلامية، إلي أن أهمية المحلج ترجع لكونه وحدة معمارية متكاملة تضم عنابر الصناعة وورش الصيانة، ومعصرة لعصر الزيوت، والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى ثلاث استراحات.

وأضافت أن المحلج يقع على بعد 500 متر من ميدان القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وكان يُستخدم لحلج القطن، وقام بإنشائه الخواجة قسطندى ميشل سلفاجوا، عام ( 1312هـ - 1894م) واستغرق البناء ثلاث سنوات تقريباً.