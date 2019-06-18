أخبار مصر | اجتماعات مصرية -أوروبية بالقاهرة لدفع علاقات التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماعات مصرية -أوروبية بالقاهرة لدفع علاقات التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بالاقتصاد الحديث والمستدام المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهى لجان الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار، الزراعة والثروة السمكية، والتعاون الجمركي. وشارك في الاجتماعات الثلاثة كبار المسئولين من وزارات الخارجية، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتعاون الدولي، ومصلحة الجمارك، التي رأس وفدها رئيس مصلحة الجمارك.

وناقش الجانبان المصري والأوروبي بشكل معمق التعاون المشترك في مجالات اللجان المذكورة، بما في ذلك أي صعوبات تعترض سبل التعاون المشترك. هذا، وأكد الجانبان حرصهما على توسيع وتنويع مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية للجانبين، ويدعم تنفيذ غايات وأهداف اتفاقية المشاركة.