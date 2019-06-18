أخبار مصر | الرئيس الأوكراني: لن نجرى حوارا مع الانفصاليين فى دونباس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني: لن نجرى حوارا مع الانفصاليين فى دونباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تجري حوارا مع الانفصاليين في دونباس، إلا أنها على استعداد لاتخاذ الخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

ومن جهته دعا ماكرون إلى إجراء حوار بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين في منطقة دونباس وهو ما رد عليه زيلينسكي بالقول:"نحن مستعدون لمواصلة العلاقات بصيغة اتفاق مينسك.. نحن مستعدون لوقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء وهو الأمر الذي يتوجب على الطرفين القيام به في المستقبل القريب"..مؤكدا أنه يتطلب من كافة الأطراف - ليس روسيا وأوكرانيا فحسب - العمل على إنهاء الحرب.