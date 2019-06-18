مصر | قوات الحماية المدنية تنقذ عاملا من تحت أنقاض مطعم بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الحماية المدنية تنقذ عاملا من تحت أنقاض مطعم بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من خلال سرعة الانتقال والاستجابة الفورية لبلاغ انهيار سقف مطاعم كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية في إنقاذ أحد العاملين بالمطعم من تحت الأنقاض عقب إنهيار سقف المطعم عليه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الإستجابة السريعة والتعامل الجاد والفوري مع كافة البلاغات، خاصة البلاغات ذات الطابع الإنسانى والتي تتعلق بأرواح المواطنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.