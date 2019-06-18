مصر | بـ"الارتكازات الأمنية" و"الخدمات المرورية".. خطط شاملة لـ"الداخلية" لتأمين مباريات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الارتكازات الأمنية" و"الخدمات المرورية".. خطط شاملة لـ"الداخلية" لتأمين مباريات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستمرار الانتشار الأمني المُكثف لرجال الشرطة بكافة المنشآت الهامة والحيوية، لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت "الداخلية"، أنه استمرارا لتنفيذ توجيهات الوزير بشأن استنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها.

وكما أكدت تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الإرتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية ، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

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وفي إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمنى فى مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الإنتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

ويوالي مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات المرور الدائم على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين والضيوف بأجواء البطولة، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان .. للعمل على إظهار مصر بالصورة الحضارية المشرفة