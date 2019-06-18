مصر | دفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث تصادم ببولاق أبو العلا

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صرحت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق، إثر اصطدام بسيارة أجرة "ميكروباص" به.

وتعود التفاصيل عندما تلقي قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين، مصرع مسن أثر اصطدامه بسيارة أجرة يقودها حدث، أثناء عبور الطريق.

وتبين من التقرير الطبي الأولي أن المتوفي تعرض لشرخ في الجمجمة ونزيف بالمخ أسفر عن وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بما سبق.