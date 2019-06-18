مصر | "الدم بقى ميه".. نهاية مروعة لـ"بائع سجائر" أقام علاقة جنسية مع زوجة أخيه بعد تخديرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدم بقى ميه".. نهاية مروعة لـ"بائع سجائر" أقام علاقة جنسية مع زوجة أخيه بعد تخديرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة بائع سجائر إلى محاكمة الجنايات؛ لاتهامه بتمزيق جسد شقيقه الأصغر في منطقة الدرب الأحمر حتى الموت.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن البداية كان بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في منطقة الدرب الأحمر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي انتقلت على الفور ؛ لمناظرة الجثة.

وكما انتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب يدعى "سامي .م"، صاحب «فاترينة سجائر» لشاب في منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بخمسة طعنات متفرقة في الجسم، حيث تبين أن هناك طعنة غائرة في الفخذ تسببت في قطع الشريان الرئيسي المغذي للدم، كما تبين وجود طعنة نافذة في الرأس، وتم التحفظ على سلاحين أبيض "مطواة".

واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتهم والتي أكدت بالفعل أن شقيقه زوجها تمكن من تخديرها، وإقامة علاقة جنسية كاملة معها تحت تأثير المخدر، وصورها واستمر في ابتزازها، فأخبرت زوجها للتخلص من الفضيحة، ولكنها لم تر أي من هذه الفيديوهات وكانت تعتقد أن المجني عليها كان يستفزها فهي لم تشعر بشيء.