مصر | سقوط عنصر إجرامي بحوزته 40 طربة حشيش بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عنصر إجرامي بحوزته 40 طربة حشيش بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الطالبية في القبض علي عنصر إجرامى لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش بالجيزة.

فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قيام عنصر إجرامى (مقيم بمحافظة مرسى مطروح – سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، سرقة مسكن "، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا تبديد بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداهما عن ضبطه حال سيره بسيارة ملاكى بدائرة القسم وبحوزته عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالى.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.