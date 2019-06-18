مصر | ضبط 6 تعدوا على الأمن الإداري بمستشفى المطرية العام.. والسبب "زيارة مريض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 تعدوا على الأمن الإداري بمستشفى المطرية العام.. والسبب "زيارة مريض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أفراد الأمن الإداري بمستشفى المطرية العام وإحداث تلفيات بالمستشفى.



وتبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى المطرية بحدوث مشاجرة ومصابين وتلفيات على الفور انتقلت أجهزة وزارة الداخلية وتبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من:

(طرف أول – 5 أشخاص من أفراد أمن الإداري بذات المستشفى "أثنين منها مصابان بجروح وكدمات")، و(طرف ثان – 7 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح وكدمات") وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

وجاء ذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لرفض أفراد الطرف الثاني الانصراف من المستشفى عقب زيارة (نجل أحدهم) المحجوز بها بعد انتهاء مواعيد الزيارة تطورت لمشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وقام أفراد الطرف الثاني بإحداث بعض التلفيات بالمستشفى، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر فيما بينهم لذات السبب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.