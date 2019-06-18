مصر | بـ"سلاح أبيض".. التحقيق في بمحاولة ذبح سائق توك توك بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"سلاح أبيض".. التحقيق في بمحاولة ذبح سائق توك توك بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها بشأن اتهام عاطل بمحاولة قتل سائق توك توك لسرقته بالبدرشينوكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد المناطق بالتوك توك الخاص به، وما أن ظفر به داخل أحد المناطق النائيه قام بالهجوم عليه وإصابته بسلاح أبيض كان بحوزته وألقاه خارج التوك توك واستولى عليه وفر هاربا.



وجاء بالتحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة أن ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تلقوا إشارة من المستشفى تفيد بوصول "إسلام ف" سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح بمنطقة الرقبة، وبالانتقال والفحص وبعمل التحريات تبين قيام "أحمد ر" 25 سنة، عاطل بالتعدي عليه بسلاح أبيض وسرقة دراجته النارية "توك توك" ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبط المتهم.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.