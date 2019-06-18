مصر | 23 يونيو.. الحكم في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 يونيو.. الحكم في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا" إلى جلسة 23 يونيو الجاري للحكم.

وقدمت شركة "برافو بروديكشن"للإنتاج السينمائي، من أكبر شركات الإنتاج السينمائي بالممكلة المغربية، دعوى إلى الأمور المستعجلة، ضد المنتج المصري وليد جمال منصور شعلان، وشهرته وليد منصور، منتج فيلم كازابلانكا، عن طريق محاميها في مصر المستشار أحمد عبدالفتاح الجندي؛ بسبب تملصه من أداء مستحقات الشركة، ولوقف عرض فيلم " كازبلانكا"،

وحسب ما كشفته تقارير إخبارية مصرية فإنه إضافة إلى هذه الدعوى، أرفقت بها عدة شكاوى الشركة للجهات المختصة في مصر، وهي نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات الفنية.

وتضم شكوى الشركة ضد وليد منصور إخلال التعاقد المبرم بينهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018، بشأن تنفيذ المهام الإنتاجية لفيلم «كازبلانكا» في المغرب، وعدم سداد المنتج وليد منصور ٧٠ ألف دولار أمريكي مستحقات هذه الشركة من إجمالي مبلغ ١٨٦٠٠٠ دولار أمريكي.

وطالبت الشركة المدعية بوقف عرض فيلم كازبلانكا، وسحب جميع نسخه من جميع دور العرض، ومنع تداوله في الفيديو، ومنع عرضه في أي مكان، وفي أي وسيلة عرض بصرية وسمعية خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن فيلم "كازابلانكا" من بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، والفنان الصاعد أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.