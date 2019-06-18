مصر | التحقيق في واقعة وقوع شاب من أعلى مبنى بعابدين

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تباشر نيابة عابدين التحقيق في واقعة وقوع شاب من أعلى مبنى بمنطقة عابدين بالخطأ ونقله المستشفى مصاب بكسور بليغة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت إخطارا من مستشفى عابدين بوصول أحمد.م 30 عاما، للمستشفى مصاب بكسور بليغة،وبسؤال شقيق الذي تواجد معه بالمستشفى أكد أن شقيقه لايعاني من اي مشاكل نفسيه وأنه وقع من أعلي المبني بالخطأ بمنطقة عابدين.

وبإخطار قسم عابدين ومديرية أمن القاهرة، أمر رئيس المباحث، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.