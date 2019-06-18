مصر | "داخل مصنغ غير مرخص".. ضبط 26 ألف عبوة بويات مجهولة المصدر بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل مصنغ غير مرخص".. ضبط 26 ألف عبوة بويات مجهولة المصدر بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسؤول عن مصنع بويات غير مرخص بالخليفة.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع بويات كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء،لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المصنع على (26،000 عبوة بويات- 7،500 طن كربونات كالسيوم- 400 كيلو عبوات تصنيع فارغة)وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.