مصر | طالبة تهرب برفقة صديقها وتدعي اختطافها بمدينة نصر.. و"الأم" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبة تهرب برفقة صديقها وتدعي اختطافها بمدينة نصر.. و"الأم" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف اختلاق فتاة لواقعة اختطافها بمساعدة آخر بسبب خلافات عائلية.

وتبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باختطاف كريمته حال تواجدها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ (نجار- مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من كريمته (سن 16- طالبة)، ومقيمة صحبة والدتها بدائرة القسم أبلغته خلاله باختطافها وفي وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا آخر من هاتف المتغيبة أخبره خلاله المتصل بأن كريمته بصحبته.



وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، حيث أمكن التوصل إلى أن المتغيبة صحبة (طالب - سن 19 - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما قرر الأخير بقيام المتغيبة بترك مسكن والدتها لسوء معاملتها لها وتعديها عليها الدائم بالسب والضرب وطلبها من والدها اصطحابها أكثر من مرة للإقامة صحبته، فاختمرت في ذهنهما فكرة الادعاء بخطفها لإجبار والدها على الحضور والإقامة صحبته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

