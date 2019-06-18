مصر | تأجيل دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد لـ9 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد لـ9 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد ﻻعب الزمالك والأهلي السابق لجلسة ٩ يوليو للتحريات.

وذكرت الدعوى رقم رقم ٤١٥ لسنة ٢٠١٩ ان الاب ملزم بالانفاق علي اولادة وتوفير المسكن المناسب

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وحصلت المعلن اليها علي الحكم رقم ٢٢٦لسنة ٢٠١٦ اسرة المعادي ضد الطالب بفرض نفقة للصغير بمبلغ ٦٠٠٠جنيه شهريا والمؤيد استئنافيا برقمي ٣٢٣٣،٤٣٧٩ اسنه ١٢٤ قضائية استئناف عالي اسرة .

وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل