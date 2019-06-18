شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي وزيرة الثقافة لمتابعة أنشطة الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لمتابعة أنشطة الوزارة وجهودها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنشطة الوزارة في الفترة الحالية، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال وتجهيزات متحف «أديب نوبل نجيب محفوظ»، تمهيداً لافتتاحه، بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو، إلى جانب متابعة سير الأعمال بمتحف قيادة الثورة التي تتم حاليا.

كما سيتم خلال أيام افتتاح مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيروت، وسيتم تزويده بعدد كبير من الكتب والمؤلفات، وسيكون هذا المقر مركزاً للأنشطة الثقافية المختلفة.

ونوهت الوزيرة، خلال الاجتماع، أيضاً إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لبينالي فنون الطفل، الذي يعد هدية مصر إلى أطفال العالم، واستعدادات الوزارة للتصويت والإعلان عن جوائز الدولة، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.

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كما تم استعراض خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي لعودة المسارح والمكتبات المتنقلة، بما يضمن وصول المنتج الثقافي والأنشطة الإبداعية المتنوعة إلى المواطن، باعتبارها من القيم الإيجابية في المجتمع، وتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات.

واستعرضت «عبدالدايم» الفعاليات الثقافية والفنية خلال فترة الصيف بجميع أنحاء مصر، وتشمل معارض للكتاب، وعروضًا سينمائية ومسرحية، وحفلات فنية ومعارض تشكيلية، وأمسيات أدبية وشعرية، وغيرها، إلى جانب افتتاح بيتي ثقافة رأس حدربة وأبرق، وقصر ثقافة وادي النطرون.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى 649 قصراً، لتعظيم الاستفادة الكاملة من هذه القصور.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الثقافة عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في جميع المحافظات، وتقام تحت شعار «خليك ورا حلمك»، التي تتضمن مسابقة الغناء، والعزف الجماعي، والعمل الفني المتكامل (كلمات، وألحان، وتوزيع، وغناء)، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنمية الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية لدى جموع المصريين، وتحقيق العدالة الثقافية في المجتمع من خلال اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في مختلف مجالات الفنون وتحفيز المشاركين بتطوير وتنمية مواهبهم.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن المبادرة تستهدف فئات الأطفال من سن 7 إلى 16 سنة، والشباب من سن 17 سنة إلى 35 سنة، وذوي القدرات الخاصة بدون اشتراط لسن معينة، خاصة أن أحد أهداف المسابقة هو دمج ذوي القدرات الخاصة في الأنشطة الثقافية بالمجتمع، وإتاحة فرص مساوية لهم، منوهة بأنه سيتم الإعلان في أول أغسطس عن مسابقة اكتشاف الموهوبين.