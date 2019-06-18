شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 3 أيام لـ199 طبيبًا وممرضًا بمستشفى أبوحماد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 199 طبيب وفني وممرض، بمستشفى أبوحماد المركزي، بخصم 3 أيام من الراتب، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم التزامهم بالحضور لمقر عملهم طبقاً لمواعيد العمل المحددة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

كان محافظ الشرقية، قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى أبوحماد المركزي، للوقوف على الخدمة الصحية، والعلاجية المقدمة للمرضى، تلاحظ له عدم إلتزام الأطباء، وطاقم التمريض والفنيين بالحضور لمقر عملهم طبقاً للمواعيد الرسمية، ووجه المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، ومراجعة سجلات المتغيبين من الأطباء وطاقم التمريض، والصيادلة وأطباء الأسنان والإداريين، وفي حالة تكرار نفس المخالفة يتم مضاعفة الجزاء.

وشدد المحافظ، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري، بنطاق دائرة المحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ولتحقيق الإنضباط في العمل.