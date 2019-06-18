شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستقبل عمدة شنغهاي الصينية لدعم التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم، الثلاثاء، عمدة مدينة شنغهاي، بجمهورية الصين الشعبية، يونج يانج، والوفد المرافق له، نائباَ عن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في إطار تعزيز علاقات الصداقة ودعم التبادل والتعاون المشترك بين المدينتين، تفعيلاَ لمذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المدينتين، عام 2016، لبناء علاقات وثيقة في الاقتصاد والتجارة والثقافة.

وأعرب نائب المحافظ عن خالص سعادته وتقديره لهذا اللقاء، الذي يعكس عمق روابط الصداقة بين مصر والصين حكومة وشعباً منذ زمن بعيد حتى حاضرنا القريب، ويعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة الصين.

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وأكد اللواء أحمد فؤاد أهمية وجود تعاون وتبادل خبرات في مختلف مجالات الشراكة بين القاهرة وشنغهاي، خاصة التعاون الثقافي في مجال الحفاظ على التراث وتبادل الخبرات فيما بينهما، نظراً لما يتمتع به البلدان من تراث عريق، والتعاون في مجال النقل والمواصلات وصناعة السيارات التي تتميز به المدينة على مستوى العالم، وكذلك بحث سبل تعزيز التبادل التجاري من خلال مسؤولي الغرفة التجارية بالقاهرة، وتعزيز فرص الاستثمار.

وأضاف أن محافظة القاهرة ترغب في الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى شنغهاي في مجال الزراعة وتسويق المشروعات ونظم التعليم الحديثة والتدريب الفني الصناعي والتنشيط السياحي وتبادل الوفود الشبابية والسياحية بين المدينتين.

من جانبه، وجه عمدة شنغهاي الشكر والاعتزاز لمحافظة القاهرة على حسن الاستقبال والحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق خلال الزيارة، مؤكداَ أن القاهرة لها تاريخ عريق، وأعرب عن أمله في الاستفادة من خبرات محافظة القاهرة في مجال الحفاظ على التراث، خاصة أنها سوق جيدة للتعاون التجاري، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين المدينتين هذا العام إلى 3.5 مليار دولار، مرتفعًا عن العام الماضي بنسبة 40%.

وخلال اللقاء تبادل مسؤولو محافظة القاهرة ووفد مدينة شنغهاي الهدايا التذكارية والدروع الرمزية للمدينتين.