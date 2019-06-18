شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين ٤ مديرين إدارات جدد بـ«أوقاف الإسكندرية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، قراراً بتكليف ٤ مديرين إدارات جدد على مستوى المحافظة.

وقال خشبة فى تصريحات صحفية: «إن القرار يأتي في إطار تنشيط العمل الدعوي والدفع بالقيادات الشابة في مفاصل المديرية، وتجديد الدماء من أجل تجويد الخدمة الدعوية».

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وشملت القرارات تكليف كلاً «من الشيخ حاتم ابو بكر عبدالكريم سالم، مديراً لإدارة أوقاف شرق، والشيخ عبدالسلام رزق عبدالسلام، مديراً لإدارة الرمل، والشيخ محمد عبدالعزيز عوض، مديراً لإدارة المنتزه والشيخ عبدالرازق عبدالله عبدالرازق، مديراً لإدارة العامرية أول».

وفى سياق متصل أعلن وكيل وزارة الأوقاف، تدشين الموسم الصيفى للعام الجديد في ١٨٠ مسجداً جامعاً، وذلك لأول مرة بهدف تعليم النشئ القرآن الكريم وتحفيظه، وأخلاق الإسلام وآدابه، وقيم الإنتماء وحب التعايش السلمى المشترك، وبعضاً من سيرة النبي الكريم(ص)، وكونه أُرسل رحمة للعالمين.

وقال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، «إن هذا الموسم غير مسبوق في عدد المساجد، ولا في الإستعدادات من قبل المديرية والإدارات الفرعية، لأن اهتمام الأمة بالنشء هو علامة نصرها، وحُسن طالعها، فهم عدة المستقبل وعتاده».

وأشار الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة بالمديرية، أنه تمت مراعاة شمول نشاط المسجد الجامع، الأسكندرية كلها ريفاً وحضراً، وأن جميع الإدارات الـ١١ قد بدأت نشاطها حيث نهدف لإيجاد بنية أساسية توعوية دينية وثقافية وأخلاقية وقيمية، ووطنية تحمي النشء، وتجعل له حصانة ضد ما يستهدفه من تيارات التطرّف، أو الإنحراف والتحلل، مضيفاً أن شباب الأئمة سيكون لهم دور كبير في هذه المدارس.